Rezvani RR1 добавляет больше ретро-стиля Porsche 911

История Rezvani RR1 — это долгая и запутанная история, поскольку компания представила модель, а затем решила изменить её стиль, добавив больше ретро. Теперь автомобиль готовится в производству, и поставки должны начаться этим летом.

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Компания на удивление сдержанна в отношении подробностей, но RR1 основан на Porsche 911 (992) и имеет кузов из углеродного волокна в ретро-стиле, который призван напоминать о Porsche 935, а также о «легендарных гоночных автомобилях Kremer 1970-х годов». Rezvani заявили, что отдают дань уважения знаковым дизайнам автомобилей прошлых лет, но при этом автомобиль обладает «современными удобствами, производительностью и безопасностью».

Кузов в основном выполнен из углеродного волокна, за исключением дверей. Мы также можем увидеть фары в стиле ретро, вентилируемые передние крылья и стильное антикрыло. К ним присоединяются 20- и 21-дюймовые колёса.

RR1 600 создан на базе Porsche 911 Carrera T. Он оснащен задним приводом и 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 600 л.с. (447 кВт). Он может быть подключен к шести- или семиступенчатой механической коробке передач или опциональной трансмиссии PDK.

RR1 750 создан на базе Porsche 911 Turbo S и оснащен 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 750 л.с. (559 кВт). Он соединен с трансмиссией PDK и системой полного привода, что позволяет купе разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за две секунды.

Оба автомобиля будут предлагаться с подвесками для дорог общего пользования и трека, а также множеством опций. К ним относятся колёса с центральной гайкой, усовершенствованная система охлаждения и тормозная система Brembo. Rezvani также предлагает каркас безопасности, гоночные ремни безопасности и лёгкие поликарбонатные окна.

Помимо опций, ориентированных на производительность, имеется множество функций персонализации, начиная от индивидуальной ручки переключения передач и заканчивая особой графикой для кузова.

Производство будет ограничено всего 50 единицами, и Rezvani уже принимает заказы на своём веб-сайте. Первые пять автомобилей будут стоить от 195 000 долларов США (около 18 335 000 рублей), не считая стоимости автомобиля-донора.

Для справки, новый Porsche 911 Carrera T стоит от 134 000 долларов США (около 12 600 000 рублей), а 911 Turbo S — от 230 400 долларов США (около 21 670 000 рублей). Это означает, что общая стоимость составит от 329 000 до 424 400 долларов США (от 30 940 000 до 39 920 000 рублей) без учёта дополнительных опций.