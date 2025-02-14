На торги выставят 14 грузовиков ныне не существующей компании

Продажей винтажной коллекции автомобилей Sterling под названием Timber Crest Farms, выпущенных в период с 1917 по 1956 год, займется аукционный дом Mecum. По данным специалистов, покупателям в Калифорнии будет доступно самое большое собрание канувшего в Лету бренда.

© Motor.ru

Несмотря на солидный возраст, все машины на ходу и полностью исправны.

Раритетные грузовики принадлежат 92-летнему фермеру и виноделу по имени Рональд Вальтеншпиль. Мужчина с юных лет увлекался коммерческой техникой, сумев за годы жизни собрать внушительную коллекцию машин компании Sterling. Владелец нанял команду реставраторов, которые вернули старинным моделям аутентичное состояние. Часть автомобилей фермер использовал для работ в собственном хозяйстве.

© Mecum

© Mecum

© Mecum

© Mecum

Расстаться с богатой коллекцией Рональд решил в силу своего возраста. Представители аукционного дома заявили, что некоторые грузовики представляют историческую ценность для американского грузового автопрома. Стоимость винтажного собрания организаторы торгов раскроют ближе к дате мероприятия.

В октябре прошлого года с молотка пустили коллекцию роскошных автомобилей со свалки. За забытые Lamborghini, Porsche, Ferrari и другие модели покупатели заплатили 26 миллионов долларов.