В Тюмени продают редкий пикап «Атаман»

В Тюмени за 3,4 миллиона рублей продают редкий пикап ГАЗ-2308 «Атаман». В середине 1990-х годов грузовик создавали в качестве обновления модельного ряда Горьковского автозавода. Однако инженеры успели собрать лишь опытную партию из несколько десятков легких коммерческих машин, которые в модельном ряду производителя должны были соседствовать с «Газелью». В 2000 году специалисты свернули проект, решив сделать ставку на новое полноприводное семейство. Теперь же редкий «Атаман» с пробегом 43 тысячи километров сопоставим по стоимости с Chery Tiggo 8 Pro Max в полноприводной комплектации Dreamline, который доступен от 3 320 000 рублей.

«Атаман», оборудованный системой постоянного полного привода с межосевой блокировкой и раздаточной коробкой, построен на раме с неразрезными мостами. Передняя часть пикапа выполнена в стиле «Волги». При этом кабина и салон с третьим посадочным местом напоминают оформление грузовика ГАЗ-3307.

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Семейство «Атаман» должно было состоять из пикапов и внедорожников. Предполагалось, что автомобилям будет доступна широкая моторная гамма, вплоть до 5,5-литрового V8 от ЗМЗ. На деле же грузовики получили на выбор 2,3-литровый бензиновый мотор Заволжского завода мощностью 98 лошадиных сил и 110-сильный дизель. Продавец не раскрыл в объявлении историю машины, лишь указав, что «Атаман» находится в полностью исправном состоянии.

На продажу выставили редчайшие пикапы «ГАЗ Атаман». Выпуск полноприводных грузовичков предполагалось наладить на ГАЗе в 90-е годы, но в итоге это направление признали неперспективным. Была выпущена лишь небольшая опытная партия машин — так что ГАЗ-2308 является одним из самых редких автомобилей нижегородского завода. Автор объявления владеет сразу тремя машинами этой модели, которые выставил одним лотом.

В ноябре прошлого года в Нижнем Новгороде продавали сразу три пикапа «Атаман». Приобрести грузовики можно было одним лотом.