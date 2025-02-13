Стало известно о планах Porsche сократить рабочие места

Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит около 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

По данным газеты, сокращения затронут рабочих заводов в Цуффенхаузене (районе Штутгарта) и коммуне Вайсах.

« С о к р а щ е н и е к о с н е т с я в с е х с ф е р — о т р а з р а б о т к и и п р о и з в о д с т в а д о у п р а в л е н и я » , — п р и в о д я т с я в т е к с т е с л о в а д и р е к т о р а п о п е р с о н а л у А н д р е а с а Х а ф ф н е р а и п р е д с е д а т е л я п р о и з в о д с т в е н н о г о с о в е т а Х а р а л ь д а Б у к а .

Всего ожидается, что под сокращение попадут около 1900 рабочих мест. Завершить процесс планируется к 2029 году.

При этом отмечается, что у сотрудников Porsche есть гарантия занятости до 2030 года, поэтому компания намерена сделать ставку на добровольное завершение трудовых отношений. Также автопроизводитель не станет продлевать истекающие срочные контракты.

В качестве причин сокращения рабочих мест в Porsche назвали более медленный рост спроса на электромобили, чем ожидалось, и падение продаж на ключевом китайском рынке.