Стало известно о планах Porsche сократить рабочие места
Немецкий производитель автомобилей Porsche сократит около 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.
По данным газеты, сокращения затронут рабочих заводов в Цуффенхаузене (районе Штутгарта) и коммуне Вайсах.
«Сокращение коснется всех сфер — от разработки и производства до управления», — приводятся в тексте слова директора по персоналу Андреаса Хаффнера и председателя производственного совета Харальда Бука.
Всего ожидается, что под сокращение попадут около 1900 рабочих мест. Завершить процесс планируется к 2029 году.
При этом отмечается, что у сотрудников Porsche есть гарантия занятости до 2030 года, поэтому компания намерена сделать ставку на добровольное завершение трудовых отношений. Также автопроизводитель не станет продлевать истекающие срочные контракты.
В качестве причин сокращения рабочих мест в Porsche назвали более медленный рост спроса на электромобили, чем ожидалось, и падение продаж на ключевом китайском рынке.