В России пересчитали все электромобили

На 1 января 2025 года в нашей стране было зарегистрировано 59 600 электрокаров. По данным аналитиков, около 60% от общего количества приходится на автомобили трёх брендов — Nissan (16 700 единиц), Zeekr (11 200) и Tesla (6 700). Среди моделей две азиатские марки имеют долю 40% — Nissan Leaf (16 600) и Zeekr 001 (7 900).

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Отмечается, что с каждым годом продажи электромобилей увеличиваются. Так, в 2022 году было реализовано всего три тысячи электрокаров; в 2023-м произошел резкий рос — до 14 100 единиц; а по итогам 2024 года — 17 800 новых электромобилей. То есть, за последние два года объём продаж вырос почти в шесть раз.

Но зато импорт электрокаров сократился в прошлом году — 12 200 единиц, что более чем на 6 тысяч меньше, чем в 2023-м, когда в нашу страну было завезено 18 500 новых электромобилей. В сегменте подержанных «электричек» ситуация аналогичная — в прошлом году было импортировано 2 600 единиц, а в 2023-м — 3 300.

Производство российских электромобилей в стране началось только в 2022 году, и на 1 января 2025 года в стране было выпущено 9 300 электрокаров. Практически весь объём приходится на три бренда — «Москвич», Evolute и «Амберавто».