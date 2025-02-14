Chery Tiggo Cross освоил еще один рынок

Под именем Tiggo Cross в некоторых странах решено продавать рестайлинговый паркетник Tiggo 4. В основном такое решение вполне обосновано, ведь дореформенная модель по-прежнему в строю.

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Дебютным рынком для компактного паркетника Chery Tiggo Cross стала Южно-Африканская Республика, там модель стартовала осенью прошлого года. Позже кроссовер появился еще и в Намибии. А теперь география продаж вновь расширена: Tiggo Cross стал доступен к покупке в Индонезии.

Напомним, совершенно новой моделью кроссовер не является. Иное название присвоили рестайлинговому Chery Tiggo 4, который уже присутствует в России и на некоторых других рынках. В Африке решение переименовать паркетник вполне обосновано, так как дореформенная «четверка» там по-прежнему в строю. А вот чем руководствовался индонезийский офис Chery – не совсем понятно. Нет, дорестайлинговый кроссовер там тоже представлен, однако в этой стране он зовется Tiggo 5x – как в Китае. Старый паркетник также остается в Индонезии, но если бы модернизированную пятидверку запустили под глобальным именем, то машины бы не перепутали.

Внешне Chery Tiggo Cross практически дословно повторил наш Tiggo 4. Если сравнивать с дореформенной версией, то кроссовер обрел новые фары, бамперы, радиаторную решетку, багажную дверь и фонари. Кроме того, в задних стойках крыши появились стеклянные секции.

Интерьер индонезийского Tiggo Cross также ближе к варианту для России – у африканского паркетника салон оформлен чуть иначе (например, в ЮАР у модели другой блок «климата»). В Индонезии кроссовер доступен в двух комплектациях. В базовой есть помещенные в один корпус экраны приборки и мультимедиа (каждый диагональю 10,25 дюйма), четыре «эйрбэга» и комплекс систем безопасности (круиз-контроль, система удержания в полосе движения и прочее). Более дорогой вариант – это уже шесть «эйрбэгов» и панорамный люк в крыше.

Российский Chery Tiggo 4 и африканский Chery Tiggo Cross имеют бензиновую турбочетверку 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. А вот в Индонезии паркетник представлен с атмосферником 1.5 мощностью 116 л.с. и вариатором. Аналогичная техника положена и дореформенному местному Tiggo 5x, разве что у него мотор чуть слабее (113 л.с., но крутящий момент тот же). Привод в любом случае исключительно передний.

Первым клиентам Chery Tiggo Cross обойдется со скидками – от 239 500 000 индонезийских рупий (около 1,3 млн рублей по актуальному курсу). Chery Tiggo 5x стоит от 244 000 000 рупий (тоже со скидками, около 1,36 млн рублей). Не исключено, что впоследствии Tiggo Cross появится и в других странах.