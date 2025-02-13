Российские трехлетние автомобили признаны самыми ликвидными

Озвучены итоги 11-й ежегодной премии «Residual value», определяющими показателями которой является ликвидность трёхлетних моделей с лучшей остаточной стоимостью в России. В рейтинге ликвидности автомобилей на первых строчках в В-классе лидирует четыре семейства Lada.

© Quto.ru

Первое место с результатом 162,3% через три года после покупки занимает Largus, который имеет самую высокую остаточную стоимость по результатам прошлого года. Вторую строчку занимает флагманская Vesta — 135,8% от начальной стоимости. Granta, у которой 135,6%, замыкает тройку.

Ещё одна модель Lada лидирует в сегменте SUV (B) — результат внедорожника Niva Legend составил 130,7%. Версия Travel получила 126,9% и заняла второе место.

Первенство по сохранности остаточной стоимости в сегменте SUV (C) принадлежит кроссоверу Haval Jolion (122,1%). Внедорожник УАЗ «Патриот» занял первое место в сегменте SUV (D) с показателем 119,9%.

По словам аналитиков, такие высокие значения говорят о том, что в настоящее время обладатели перечисленных машин могут продать их дороже начальной стоимости, за которую их приобретали три года назад, что связано с ростом цен на машины за это время.