В Porsche пройдет более масштабное сокращение

Немецкий автопроизводитель собирается сократить еще 15% сотрудников — 1 900 рабочих мест в течение следующих четырёх лет. К такому решению пришли в компании после того, как стало ясно, что запущенная программа оптимизации производства оказалась недостаточной.

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Процесс сокращений был начат в прошлом году, когда не были продлены контракты 1 500 срочных сотрудников. В настоящее время ещё у 500 работников истекает срок действия трудовых договоров.

« Э т о г о н е д о с т а т о ч н о , п о э т о м у и с п о л н и т е л ь н ы й и п р о и з в о д с т в е н н ы й с о в е т п р и н я л и р е ш е н и е о п р о г р а м м е с о к р а щ е н и я е щ ё о к о л о 1 9 0 0 р а б о ч и х м е с т в о в с е й к о м п а н и и в б л и ж а й ш и е г о д ы » , — с о о б щ и л п р е д с т а в и т е л ь Porsche.

Он также уточнил, что производитель полагается на естественные колебания штата, демографические изменения и ограничительный подход к заполнению вакансий и найму новых сотрудников.