В Porsche пройдет более масштабное сокращение

Дела у Porsche идут неплохо, но сокращения сотрудников продолжаются
Немецкий автопроизводитель собирается сократить еще 15% сотрудников — 1 900 рабочих мест в течение следующих четырёх лет. К такому решению пришли в компании после того, как стало ясно, что запущенная программа оптимизации производства оказалась недостаточной.
Процесс сокращений был начат в прошлом году, когда не были продлены контракты 1 500 срочных сотрудников. В настоящее время ещё у 500 работников истекает срок действия трудовых договоров.
«Этого недостаточно, поэтому исполнительный и производственный совет приняли решение о программе сокращения ещё около 1 900 рабочих мест во всей компании в ближайшие годы», — сообщил представитель Porsche.
Он также уточнил, что производитель полагается на естественные колебания штата, демографические изменения и ограничительный подход к заполнению вакансий и найму новых сотрудников.
«Porsche по-прежнему находится в сравнительно хорошем положении. Но предстоит преодолеть множество проблем, таких как задержка внедрения электромобилей или сложные геополитические и экономические условия», — подытожил представитель компании.