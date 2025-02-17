Суперкар Xiaomi установил рекорд трассы в Шанхае

Электрический суперкар Xiaomi SU7 Ultra мощностью 1548 лошадиных сил проехал круг по Международному автодрому Шанхая за 2:09.94, установив рекорд трассы для четырёхдверных автомобилей, сообщает CarScoops. Ранее он принадлежал Porsche Taycan Turbo GT (2:11.28).

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Также отмечается, что на длинной задней прямой Xiaomi SU7 Ultra удалось развить 323 км/ч, тогда как Porsche Taycan Turbo GT разогнался лишь до 291 км/ч, хотя заезды немецкого электромобиля проходили на немного сырой трассе.

Напомним, ранее британский пилот Дэвид Питтард на Xiaomi SU7 Ultra проехал «Северную петлю» «Нюрбургринга» за 6:46.874, также установив рекорд трассы для четырёхдверных автомобилей.

Xiaomi SU7 Ultra был рассекречен в июле 2024 года. Автомобиль оснащён тремя 578-сильными электромоторами HyperEngine V8s, а их суммарная отдача оценивается в 1548 л. с. До 100 км/ч Xiaomi SU7 Ultra разгоняется за 1,97 секунды, а за 5,97 набирает 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля весом 1900 кг превышает 350 км/ч.