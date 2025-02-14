В России наладят выпуск беспилотных тракторов

Кировский Завод в 2030 году выпустит партию полностью беспилотных тракторов

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Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ГК «Кировский завод») в 2030 году выпустит в опытно-промышленную эксплуатацию беспилотные трактора «Кировец Агробот».

Инновационные машины будут без кабины для водителя, оператор будет управлять процессом удаленно, причем сразу несколькими. Об этом рассказал начальник управления маркетинга «Петербургского тракторного завода» Сергей Ростов.

« Т а к и е р а з р а б о т к и в м и р е у ж е е с т ь . М ы и х в и д и м , о б ъ е д и н я е м у с и л и я с р я д о м к о м п а н и й , ч т о б ы д в и г а т ь с я в э т о м н а п р а в л е н и и . Э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о т а к а я м а ш и н а с м о ж е т р а б о т а т ь б о л ь ш е . Ц е л ь – с в е с т и к м и н и м у м у к о л и ч е с т в о л ю д е й , в о в л е ч е н н ы х в к о н т р о л ь м а ш и н ы и е е р а б о т ы » , – п о д ч е р к и в а е т т о п - м е н е д ж е р .

Планируется выпустить партию в количестве 20 беспилотных тракторов. При наличии спроса на «Кировец Агробот» производственных мощностей хватит для выпуска порядка 200 таких машин ежемесячно.

Напомним, в 2021 году на предприятии анонсировали запуск обновленной модели трактора «Кировец» К-7М, оснащаемой системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.

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Система требовала присутствия человека в кабине и представляла из себя систему параллельного вождения по заданной сетке. Новая разработка «Кировец Агробот» полностью будет контролироваться удаленно, подытожил Ростов.