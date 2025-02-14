Volkswagen раскрыл дизайн "народного" электрокара ID. One на новых изображениях
Вслед за тизером, на котором не было видно практически ничего, компания Volkswagen опубликовала скетчи будущей новинки ID.One стоимостью менее 20 тысяч евро.
Volkswagen ID.One - пятидверный хэтчбек, в котором по словам автора дизайна Андреаса Миндта, сочетаются функциональность и стиль. Спереди - глухая панель, имитирующая решётку радиатора, оптика со светодиодными элементами и "улыбающийся" бампер, делающие модель харизматичной.
Прямая подоконная линия и массивные колёсные арки делают автомобиль хорошо сбитым, похожим на кроссовер.
Прототип автомобиля представят в начале марта 2025 года, но серийное производство ID.One начнётся в Вольфсбурге в 2027 году.
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