Volkswagen раскрыл дизайн "народного" электрокара ID

Вслед за тизером, на котором не было видно практически ничего, компания Volkswagen опубликовала скетчи будущей новинки ID.One стоимостью менее 20 тысяч евро.

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Volkswagen ID.One - пятидверный хэтчбек, в котором по словам автора дизайна Андреаса Миндта, сочетаются функциональность и стиль. Спереди - глухая панель, имитирующая решётку радиатора, оптика со светодиодными элементами и "улыбающийся" бампер, делающие модель харизматичной.

Прямая подоконная линия и массивные колёсные арки делают автомобиль хорошо сбитым, похожим на кроссовер.

Прототип автомобиля представят в начале марта 2025 года, но серийное производство ID.One начнётся в Вольфсбурге в 2027 году.

Ранее "РГ" рассказывала, что Volkswagen Tiguan, Passat и Tayron получили новый двигатель 2.0 TSI.