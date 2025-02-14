Li Auto запустил производство электромоторов

Крупнейший производитель EREV в Китае, компания Li Auto, запустила производство электромоторов с собственным силовым модулем на базе карбида кремния (SiC). Эти инновационные электроприводы будут использоваться в новых полностью электрических моделях (BEV), которые выйдут на рынок уже в этом году. Li Auto впервые продемонстрировала процесс сборки своих электроприводов, подчеркнув важность этого шага для развития компании.

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Li Auto — хорошо известный на международной арене китайский автопроизводитель, с 2018 года специализируется на выпуске гибридных автомобилей с увеличенным запасом хода (EREV). За шесть лет компания стала лидером в этом сегменте, предлагая четыре модели кроссоверов: L6, L7, L8 и L9. В прошлом году Li Auto сделала первые шаги на рынке полностью электрических автомобилей, представив минивэн Mega. В 2024 году компания планирует расширить свою линейку BEV, выпустив три новые модели, оснащенные электроприводами с новыми SiC-модулями.

Что такое SiC и какую роль он играет в современной электронике?

Карбид кремния (SiC) — это полупроводниковый материал, состоящий из атомов кремния и углерода. Его уникальные свойства делают его крайне перспективным для использования в силовой электронике.

По сравнению с традиционным кремнием, SiC обладает более высоким пробивным напряжением, большей скоростью переключения, меньшим сопротивлением в открытом состоянии и лучшей теплопроводностью. Эти характеристики позволяют создавать более эффективные и компактные системы управления энергией, что делает SiC идеальным выбором для электромобилей. SiC революционизирует процессы преобразования, управления и распределения электроэнергии.

Традиционно кремний был основным материалом для силовых электронных устройств благодаря своей доступности и относительно низкой стоимости. Однако с ростом требований к эффективности, мощности и надежности электронных систем карбид кремния стал более совершенной альтернативой. Его применение позволяет значительно повысить энергоэффективность устройств, уменьшить их размеры и улучшить производительность, что особенно важно для современных технологий, включая электромобили и системы возобновляемой энергетики.

Li Auto и SiC

13 февраля Li Auto опубликовала видео, демонстрирующее процесс сборки электромоторов, и объявила о начале массового производства собственных силовых модулей на основе карбида кремния. Производство модулей налажено на собственной фабрике полупроводников в Сучжоу, а окончательная сборка электроприводов осуществляется в Чанчжоу.

По словам представителей Li Auto, новый SiC-модуль обеспечит более тихую работу электромотора, повысит энергоэффективность и увеличит мощность. Это означает, что автомобили Li Auto станут не только динамичнее, но и экономичнее, что особенно важно в условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей.

Электрический минивэн Li Auto Mega Стоит отметить, что новые моторы будут устанавливаться на все будущие электромобили компании. На данный момент в линейке Li Auto представлен лишь один полностью электрический автомобиль — минивэн Mega. Однако уже в этом году компания планирует представить три новые модели, которые войдут в так называемую i-серию.

Ранее Li Auto планировала выпустить линейку электрических кроссоверов еще в 2023 году, однако запуск был отложен из-за слабых продаж модели Mega. С марта 2024 года было продано всего 10 798 единиц этого минивэна, что связано с его спорным дизайном и высокой ценой. Внедрение собственных технологий, таких как SiC-модули, позволит Li Auto снизить затраты на производство и сделать свои автомобили более конкурентоспособными как по цене, так и по характеристикам.