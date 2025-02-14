Belgee раскрыл подробности о первом белорусском электрокаре

Belgee рассказал о работе над первым белорусским электромобилем. На заводе «БелДжи» продолжается работа над электрическим кроссовером EX50, в основу которого легла актуальная модель X50. По словам главы Объединённого института машиностроения Национальной академии наук РБ Александра Белевича, на данный момент модель проходит испытания на полигоне.

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По планам, тесты будут завершены к лету 2025 года, после чего на предприятии доработают все выявленные слабые места. Отмечается, что во время испытаний проверке подвергаются ходовые качества новинки, в том числе тормозные механизмы и рулевое управление, а также работа электроники и других систем в разных условиях.

Модель будет оснащаться единственным электромотором мощностью 109 лошадиных сил, который будет питаться от 65-киловаттного аккумулятора. Запас хода электромобиля составит около 400 км.

Серийное производство электро-кросса будет запущено в начале 2026 года. По предварительным данным, стоимость Belgee EX50 составит от 25 до 30 тысяч долларов (от 2,2 до 2,7 млн рублей).

Снизить стоимость машины позволит углубление локализации, так что на предприятии ведутся переговоры с местными поставщиками комплектующих.