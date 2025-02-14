Продажи Lixiang рухнули в России

В январе 2025 года китайский автопроизводитель Li Auto показал худшие результаты на российском рынке за последние двенадцать месяцев.

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Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале "Автостат-инфо", за отчетный период было реализовано 955 автомобилей Lixiang, что на 47% меньше, чем в том же месяце предыдущего года. В январе 2024 года было продано 1772 машины.

Самой популярной моделью остался кроссовер Lixiang L7, было реализовано 525 авто, что на 38% ниже, чем годом ранее.

Рыночная доля бренда Li Auto в России составила 1,07%, что на 1,1 процентных пункта меньше прошлогодних показателей.

Больше всего машин марки было поставлено на учет в Москве, на столицу пришлось 30% от общих регистраций (285 авто). Всего же в Центральном федеральном округе было зарегистрирован 441 Lixiang.

Отметим, что официально китайский бренд не продается в РФ.