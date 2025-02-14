Составлен рейтинг самыx популярных автомобильных цветов

Составлен рейтинг наиболее популярных автомобильных цветов. Эксперты химического концерна BASF проанализировали тренды 2024 года и назвали оттенки, которые были наиболее востребованы по всему миру. В «топе» остаются белый, черный и серый, а вот рейтинг хроматических колеров претерпел неожиданные изменения. Например, почти вдвое популярнее стал желтый: доля таких машин выросла до 1,5 процента.

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Абсолютный лидер — белый. В среднем по миру его доля в 2024 году составила 34%. На втором месте расположился черный с 22%, на третьем и четвертом — серый и серебристый, набравшие 17% и 8% соответственно.

Среди хроматических цветов первенство удерживает синий/голубой с семипроцентной долей. При этом популярность белого, синего и серебристого снизилась, а черного, серого и желтого выросла.

В красный красили 4% машин, в зеленый — 2%. Бежевый, коричневый, оранжевый и фиолетовый набрали по 1%, а доля золотистых автомобилей составила всего 0,5%.

В разных регионах вкусы потребителей разнятся. Так, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по-прежнему преобладали нейтральные тона, особенно белый и черный. В Европе в моду снова вошел бежевый, почти удвоив долю.

В США на фоне охлаждения интереса к белым и черным колерам резко выросла популярность серого — на 10%. В Азии выбирают универсальный черный, а также желтые тона, но не яркие, а пастельные, ассоциирующиеся с «умными» технологиями.

В России наиболее привлекательные цвета изучили в «СберАвто». Почти две трети продаж автомобилей в прошлом году пришлись на белые, черные и серые, а среди других цветов самым популярным стал синий.