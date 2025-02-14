В сегменте премиум авторынка РФ новый фаворит

Бренд Tank вытеснил Exeed из топ-10 на рынке РФ и стал лидером сегмента премиум

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Китайский бренд Tank стал лидером премиум-сегмента на рынке России, вытеснив из топ-10 Exeed. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», согласно данным которого в январе 2025 года в РФ реализовано 1672 новых автомобиля Tank и 1658 экземпляров Exeed.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» подчеркнули, что такие показатели стали возможными благодаря тому, что на протяжении двух лет присутствия марки в РФ Tank сформировал репутацию сильного и надежного бренда с широким выбором моделей.

« П о д о б н ы й у р о в е н ь к о м ф о р т а , к а ч е с т в а о т д е л к и и н т е р ь е р а , д и з а й н а э к с т е р ь е р а , а т а к ж е т е х н о л о г и ч н о с т и м о г у т п о к а з а т ь т о л ь к о н е к о т о р ы е б р е н д ы , к о т о р ы е н е и м е ю т о ф и ц и а л ь н о й д и л е р с к о й с е т и и я в л я ю т с я э л е к т р и ч е с к и м и и л и г и б р и д н ы м и . Н а п р а в л е н и е “ э л е к т р о ” н а б и р а е т о б о р о т ы , н о , к а к м ы в и д и м , п о к а п р о и г р ы в а е т м н о г о о ч к о в п р и в ы ч н ы м б е н з и н о в ы м м о т о р а м » , – п о д ч е р к и в а ю т в п р е с с - с л у ж б е Г К « А в т о С п е ц Ц е н т р » .

В частности, в декабре 2024 года стартовали продажи флагманского внедорожника Tank 700, а 10 февраля текущего года модельный ряд пополнился Tank 400. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» убеждены, что у Tank высокие шансы сохранить и закрепить позицию лидера в премиум-сегменте.