Стало известно, как Tesla защищает зарядки от воров

Производитель Tesla начал защищать зарядки от воров. Он теперь наносит на медный провод внутри кабеля гравировку «Собственность Tesla» (Property of Tesla), передает Ixbt.com.

© Tesla

Уточняется, что в последнее время на станциях Supercharger участились случаи вандализма, что представляет собой серьезную проблему для компании Tesla. Одной из главных целей злоумышленников становятся кабели, содержащие медь и другие ценные металлы.

По словам главы отдела зарядки Tesla Макс де Зегер, новую маркировку должны будут распознавать пункты переработки металлов, отказываясь принимать украденные провода и уведомляя Tesla. Он отметил, что данное решение не потребует значительных затрат и не повлияет на работу зарядных станций.

© Tesla

Помимо этого, компания внедряет дополнительные меры безопасности. Пользователи подчеркивают, что Tesla начала использовать специальный материал для обмотки кабелей зарядных станций, который устойчив к разрезанию. Внутри также находятся особые красители и чернила, которые оставляют следы на инструментах и одежде злоумышленников, что упрощает их обнаружение сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее на автомобильном рынке появилась улучшенная версия электрокара Tesla Model S Plaid. Ее представила компания Unplugged Performance из США.