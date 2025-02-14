"Русские" Creta опять подорожали

В России подорожали кроссоверы Hyundai Creta. Машины 2025 года, продающиеся под маркой Solaris, прибавили по 20 тысяч рублей, поэтому цены теперь стартуют с 2 миллионов 670 тысяч. На выбор предложены двигатели 1.6 и 2.0 в паре с механической коробкой передач либо автоматом.

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Компания «АГР» объявила стоимость кроссоверов Solaris HC (Hyundai Creta) 2025 года выпуска. Как сообщают «Автоновости дня», во всех комплектациях модель подорожала на 20 тысяч рублей. Кроссовер доступен с двигателями 1.6 и 2.0, «механикой» либо автоматом.

Диапазон цен — от 2 670 000 до 3 784 000 рублей. Для сравнения: кроссоверы 2024 года стоят от 2 650 000 рублей, а «топовая» Prestige Smart 4WD с мотором 2.0 оценивается в 3 764 000 рублей.

С недавнего времени для моделей Solaris, выпускаемых на бывшем заводе Hyundai в Санкт-петербурге, доступна система «Цифровой автомобиль», с помощью которой можно удаленно запустить двигатель, разблокировать/заблокировать двери, включить «аварийку» или клаксон. В приложении можно увидеть текущий пробег, уровень заряда аккумулятора, количество топлива, местоположение машины и детализированный отчет о каждой поездке.