"Русские" Creta опять подорожали

Кроссоверы Solaris HC подорожали в России
В России подорожали кроссоверы Hyundai Creta. Машины 2025 года, продающиеся под маркой Solaris, прибавили по 20 тысяч рублей, поэтому цены теперь стартуют с 2 миллионов 670 тысяч. На выбор предложены двигатели 1.6 и 2.0 в паре с механической коробкой передач либо автоматом.
Компания «АГР» объявила стоимость кроссоверов Solaris HC (Hyundai Creta) 2025 года выпуска. Как сообщают «Автоновости дня», во всех комплектациях модель подорожала на 20 тысяч рублей. Кроссовер доступен с двигателями 1.6 и 2.0, «механикой» либо автоматом.
Диапазон цен — от 2 670 000 до 3 784 000 рублей. Для сравнения: кроссоверы 2024 года стоят от 2 650 000 рублей, а «топовая» Prestige Smart 4WD с мотором 2.0 оценивается в 3 764 000 рублей.
С недавнего времени для моделей Solaris, выпускаемых на бывшем заводе Hyundai в Санкт-петербурге, доступна система «Цифровой автомобиль», с помощью которой можно удаленно запустить двигатель, разблокировать/заблокировать двери, включить «аварийку» или клаксон. В приложении можно увидеть текущий пробег, уровень заряда аккумулятора, количество топлива, местоположение машины и детализированный отчет о каждой поездке.