Shacman намерен возобновить продажи самосвалов

Компания планирует провести повторные испытания модели SX32582, восстановить отозванные ЭПТС и улучшить контроль качества.

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Фирма «Шакман Моторс», реализующая в России грузовую технику китайской Shacman Shaanxi Automobile Group, намерена в ближайшее время вернуть действующий статус одобрению типа транспортного средства (ОТТС) на модель SX3258. Сертификат отозвали несколько дней назад из-за нарушений, представляющих «значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения».

Как рассказал сайту 110 km.ru генеральный директор «Шакман моторс» Вадим Федотов, решение об отзыве ОТТС было принято на основе контрольных испытаний автомобиля с пробегом, проведенных на полигоне НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ». Дистрибутор требует проведения дополнительных тестов и всесторонней проверки, которые докажут безопасность и позволят вернуть в продажу грузовики Shacman SX3258. Также компания хочет восстановить отозванные ЭПТС.

По оценкам Росстандарта, в Россию было ввезено более 15 тысяч потенциально опасных грузовиков Shacman, из которых только 2,17 тысячи находятся в эксплуатации. По данным «Автостата», в прошлом году удалось продать 5,2 тысячи самосвалов и бортовых машин серии SX3258.