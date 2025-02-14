Водители массово жалуются на ошибочные штрафы

Добросовестные водители грузовиков начали массово жаловаться на ошибочные «письма счастья» из-за сбоев в системе «Платон». Из-за неправильного определения координат перевозчиков несправедливо наказывают, а суммарный размер штрафов за неоплату проезда может достигать 200-300 тысяч рублей.

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« М о ж е т б ы т ь , э т а с и с т е м а п о м е н я е т с я в д а л ь н е й ш е м . М о ж е т б ы т ь , д е й с т в и т е л ь н о п р и с л у ш а ю т с я . Н о с е й ч а с э т о д е н е ж н а я к о р м у ш к а » , — з а я в и л п р е д с е д а т е л ь М е ж р е г и о н а л ь н о г о п р о ф с о ю з а в о д и т е л е й - п р о ф е с с и о н а л о в С е р г е й В о л о щ у к .

Эксперт подчеркнул, что система «Платон» уже не в первый раз даёт сбои, а дальнобойщики практически не имеют возможности оспорить ошибочный штраф.

Во-первых, нет точной информации, куда именно нужно обращаться в этом случае. Помимо этого, нередко водители получают отписки, или их отправляют в другие ведомства.

« С е й ч а с м о ж н о с а м и м п о п р о б о в а т ь п о з в о н и т ь в к о л л - ц е н т р и и м ч т о - т о о б ъ я с н и т ь . С и с т е м а “ П л а т о н ” г о в о р и т , ч т о о н и з а н и м а ю т с я т е х н и ч е с к и м о б е с п е ч е н и е м и н е в ы п и с ы в а ю т ш т р а ф ы . О т г о в а р и в а ю т с я т е м , ч т о в о д и т е л я м н а д о с м о т р е т ь с в о и п р и б о р ы . К р а й н и е п о л у ч а ю т с я в о д и т е л и . Э т о б о р ь б а с в е т р я н ы м и м е л ь н и ц а м и » , — з а к л ю ч и л В о л о щ у к .

Штрафы для одной категории водителей собрались повысить в четыре раза

По мнению эксперта, подобные ловушки регулярно появляются во всех сферах, где есть фото- видеофиксация: скоростной режим, дорожная разметка, парковки. Он также напомнил, что автомобилисты ещё в 2015 году пытались бороться с «Платоном», однако уже тогда доказать ничего не удалось.