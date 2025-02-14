Водители массово жалуются на ошибочные штрафы

Дальнобойщики пожаловались на массовые ошибочные штрафы
Добросовестные водители грузовиков начали массово жаловаться на ошибочные «письма счастья» из-за сбоев в системе «Платон». Из-за неправильного определения координат перевозчиков несправедливо наказывают, а суммарный размер штрафов за неоплату проезда может достигать 200-300 тысяч рублей.
«Может быть, эта система поменяется в дальнейшем. Может быть, действительно прислушаются. Но сейчас это денежная кормушка», — заявил председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Сергей Волощук.
Эксперт подчеркнул, что система «Платон» уже не в первый раз даёт сбои, а дальнобойщики практически не имеют возможности оспорить ошибочный штраф.
Во-первых, нет точной информации, куда именно нужно обращаться в этом случае. Помимо этого, нередко водители получают отписки, или их отправляют в другие ведомства.
«Сейчас можно самим попробовать позвонить в колл-центр и им что-то объяснить. Система “Платон” говорит, что они занимаются техническим обеспечением и не выписывают штрафы. Отговариваются тем, что водителям надо смотреть свои приборы. Крайние получаются водители. Это борьба с ветряными мельницами», — заключил Волощук.
Штрафы для одной категории водителей собрались повысить в четыре раза
По мнению эксперта, подобные ловушки регулярно появляются во всех сферах, где есть фото- видеофиксация: скоростной режим, дорожная разметка, парковки. Он также напомнил, что автомобилисты ещё в 2015 году пытались бороться с «Платоном», однако уже тогда доказать ничего не удалось.