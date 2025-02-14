Объявлена стоимость обновленного Chery Arrizo 8

Рестайлинговый седан готовится к запуску на китайском рынке: незадолго до официального старта продаж местные дилеры рассекретили цены и комплектации. В Китае бензиновая версия модели дебютирует под именем Chery Arrizo 8 Pro, ее предложат с двумя турбомоторами на выбор, а стоить она будет от 110 до 140 тысяч юаней (1,35-1,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Позже такой Arrizo 8 появится и в России, на что ранее намекнул глава российского офиса Сhery.

© Motor.ru

Arrizo 8 Pro — это обновленная версия седана, уже знакомого россиянам. От той модели, которая в настоящее время продается у нас, рестайлинговый Арризо 8 отличается дизайном бамперов, иной радиаторной решеткой, модернизированной оптикой и слегка измененным капотом. Модификаций две: с двигателем 1.6 и семиступенчатым «роботом» и мотор 2.0 в паре восьмидиапазонным автоматом собственной разработки Chery.

Ранее сообщалось, что обновленный Arrizo 8 крупнее доресталийнговой модели: прибавка к длине составила 33 миллиметра, а колесную базу растянули на 20 миллиметров. В салоне установлены 15,6-дюймовый планшет мультимедийной системы и цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма. Из оснащения заявлены беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 ватт и аудисоситема Sony с восемью динамиками.

Пока же Сhery Arrizo 8 представлен в России в единственной модификации с дефорсированным до 150 сил мотором объемом 1,6 литра. Комплектаций четыре, диапазон цен — от 2 900 000 до 3 330 000 рублей.