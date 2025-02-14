В России объявлены скидки на Oting Paladin. Бренд Oting китайского концерна Sinomach Automobile снова обновил прайс-листы — скидка действует на все комплектации автомобиля. Так, базовая версия «Делюкс» теперь стоит 3 499 000 рублей, «Премиум» и «Интеллект» предлагаются за 3 949 000 и 4 099 000 рублей соответственно, «Престиж» можно купить за 4 199 000 рублей.

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Стоит напомнить, что модель построена на платформе японского внедорожника Nissan Terra. Но перед тем, как автомобиль был представлен на российском рынке, он получил несколько улучшений — новый салон с улучшенными материалами отделки и необычную переднюю панель.

Oting Paladin оснащён 2,0-литровым бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 лошадиных сил (360 Нм), который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач ZF.

В машине установлена мультимедийная система с 12-дюймовым тачскрином и шестью аудиодинамиками, имеется адаптивный круиз-контроль, а также интеллектуальная система помощи водителю ADAS, система электронного контроля устойчивости ESC, система кругового обзора и многое другое.