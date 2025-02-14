Nissan представил план выживания

Японский автопроизводитель Nissan планирует сократить расходы на 2,59 миллиарда долларов ради экономии. Об этом сообщает Carscoops.

В частности, Nissan намерен добиться сохранения бюджета за счет сокращения рабочих мест. Компания планирует уволить 2500 человек, из которых 1000 обещают трудоустроить на других должностях. Также в течение двух лет под сокращение попадут еще 6500 человек, которые трудятся на заводах в США и Таиланде. Таким образом Nissan рассчитывает сэкономить около 1,94 миллиарда долларов.

Оставшуюся часть намеченных средств компания намерена сохранить за счет сокращения времени разработки новых моделей, оптимизации ассортимента продукции, упрощения деталей и устранения неэффективности в цепочке поставок.

Ранее стало известно о планах немецкого производителя автомобилей Porsche сократит около 1,9 тысячи рабочих мест к 2029 году. Увольнения коснутся сотрудников заводов в Цуффенхаузене (районе Штутгарта) и коммуне Вайсах.