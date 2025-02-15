На российском рынке подешевел внедорожник Tank 300, сообщает портал «Автоновости дня».

« П р и п о к у п к е л ю б о й и з ч е т ы р е х к о м п л е к т а ц и й T a n k 3 0 0 с т а л а д о с т у п н а п р я м а я в ы г о д а в р а з м е р е 2 0 0 т ы с . р у б л е й » , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и п о р т а л а .

Автомобили Tank 300 предлагаются в России от 4,3 млн до 4,9 млн рублей.

До этого Tank начал продажи в России нового внедорожника Tank 400.

Базовая версия Adventure стоит 5,8 млн рублей, исполнение Premium — 6,2 млн рублей. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., который агрегатирован с девятиступенчатым «автоматом». В наличии понижающая передача и блокировки дифференциалов. Для автомобиля предусмотрено 12 режимов движения. До 100 км/ч Tank 400 способен разогнаться за 9,7 с, расход бензина в смешанном цикле составляет 10,2 л на 100 км. Новый Tank доступен в России в четырех цветах.