Российские автолюбители не торопятся оплачивать штрафы. На 1 января 2025 года по объёму исполнительных производств, находящихся на принудительном исполнении, штрафы от Госавтоинспекции находятся на втором месте по «популярности». Их доля составляет 18,1%. В количественном исчислении речь идёт о 10 миллионах дел.

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« В 2 0 2 4 г о д у к о л и ч е с т в о з л о с т н ы х н е п л а т е л ь щ и к о в а д м и н и с т р а т и в н ы х ш т р а ф о в ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч человек», — заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Лидирующее положение в этом антирейтинге у дел о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций. Их доля в общем объёме долгов составляет 27,8% или 15 миллионов.

На третьем месте находятся сразу две категории должников — по налогам и в сфере ЖКХ, чья доля составила 12,6% или 7 миллионов дел.

Ранее стало известно, что на 1 января 2025 года в нашей стране было зарегистрировано 59 600 электрокаров. По данным аналитиков, около 60% от общего количества приходится на автомобили трёх брендов — Nissan (16 700 единиц), Zeekr (11 200) и Tesla (6 700). Среди моделей две азиатские марки имеют долю 40% — Nissan Leaf (16 600) и Zeekr 001 (7 900). За всё время производства (с 2022 года) в нашей стране было произведено 9 300 электрокаров.