Черные шины могут уйти в историю

Компания Stellantis запатентовала шины из яичной скорлупы.

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Как бы ни лихорадило в последнее время Stellantis, но консорциум не только анонсирует новые модели, но и продолжает «изобретать колесо». Или, если быть точнее, изобретать шину. Компания только что запатентовала состав смеси для изготовления шин, в которую входит яичная скорлупа. Это если совсем по-простому, а теперь давайте подробнее.

Если вы помните, шины нынче изобретают еще и в Hyundai. Правда, в отличие от корейских коллег, придумавших «когти» из сплава с памятью формы, в Stellantis пошли совершенно иным путем. Идея их патента такова: извлечь оксид кальция из яичной скорлупы и использовать его вместо технического углерода и диоксида кремния в качестве наполнителя для шин и связующего вещества.

Яичная скорлупа более чем на 90% состоят из карбоната кальция, из которого как раз можно получить оксид кальция. И это природный материал, который можно найти в избытке, заодно очистив мировые свалки, говорят авторы проекта.

Кроме того, использование биоотходов вместо материалов химического производства означает меньше токсинов в окружающей среде. Исследования показывают, что изношенные шины создают больше загрязнений, чем выхлопные газы, а большая часть микропластика, плавающего в водоемах, состоит из частиц шин, пишет источник. В общем, экологи в восторге от идеи с яичной шелухой, но какие из нее получатся шины?

О, тут все отлично, заверяют в Stellantis: новые шины будут сопротивляться качению на 20% меньше старых, на 3% лучше экономить топливо и... иметь лучшее сцепление с дорогой во влажных условиях. И все это, каким-то невероятным образом, одновременно!

Вопросов пока много. Например, а точно ли новое производство экологичнее старого (скорлупу в процессе производства надо нагревать до 900°C), будут ли новые шины долговечными (традиционный технический углерод стабилизирует химсостав, рассеивает тепло и защищает от солнца) и, конечно, останутся ли новые шины черными – ведь природный каучук – молочно-белого цвета, а искусственный чернеет как раз из-за технического углерода.