Внедорожник Tank 400 получил обновление прошивки

Российский рынок внедорожников пополнился серьезным игроком – Great Wall Tank 400. Этот автомобиль, по размерам сравнимый с легендарным Toyota Land Cruiser 300, уже успел привлечь внимание своей мощью и технологичностью.

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Great Wall Tank 400 Hi4-T получил обновление прошивки V1.4, которое пока что распространяется в Китае.

Ключевое изменение касается коробки передач. Обновление обещает исключительную плавность переключения даже при экстремально низких температурах. Это особенно актуально для российских условий эксплуатации. Также все данные о выбранном внедорожном режиме отображаются синхронно на приборной панели, центральном экране и проекционном дисплее (если он установлен).

Важное нововведение – функция «Смотри и говори». Система голосового управления реагирует на команды, распознавая не только слова, но и направление взгляда водителя. Просто взглянув на нужный элемент интерфейса и отдав голосовую команду, можно управлять различными функциями автомобиля.

Интеллектуальная система анализа дорожной ситуации помогает водителям оптимизировать маршрут, учитывая время включения и выключения зеленых сигналов светофора. Встроенный таймер обратного отсчета до зеленого сигнала поможет избежать лишних остановок и сэкономит время.