Chery может стать совладельцем бывшего завода Volkswagen

Бывший глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, ссылаясь на собственные источники, заявил, что российский собственник завода AGR Automotive Group договорился с Chery о генеральном сотрудничестве в России, передает Telegram-канал No Limits.

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Это партнерство предполагает обмен 49% акций ООО «Чери автомобили Рус» на 49% ООО «АГР», утверждает экс-президент РОАД. Пока нет точной информации, войдет ли в периметр сделки завод Hyundai в Санкт-Петербурге, на который претендует его бывший собственник, но, очевидно, что завод Volkswagen — точно.

Объединившись Chery и АГР будут развивать в России бренд Tenet, наполняя его китайскими моделями, сообщил Мосеев.

О том, что в России появится новый автобренд, стало известно 12 февраля 2025 года. По данным No Limits, под новым брендом будут продавать автомобили Chery Tiggo 7L.