В Ижевске показали дизайн троллейбусов ЗиУ из 1970-х

В соцсетях властей столицы Удмуртии подтвердили грядущую модернизацию ЗиУ-682: самого массового троллейбуса в мире. В этом году восстановительный ремонт ждёт минимум две машины, обе получат полностью новый кузов, другое оперение со стеклопластиковыми торцами, иные пассажирские и водительское кресла, более эргономичные приборы и отремонтированную начинку.

© Motor.ru

Производство ЗиУ-682 продолжалось с 1972 по 2015 год, но в Иванове до сих пор делают на заказ кузова для троллейбусов. «ИжГорЭлектроТранс» этим воспользуется, и у новых машин будет другое «лицо» со стеклопластиковыми торцами вместо обычного бампера, иной формой передней панели, изменёнными дверями, электронными маршрутными указателями, более тихим и тёплым салоном.

© Администрация Ижевска

© Администрация Ижевска

Троллейбус на иллюстрации «ИжГорЭлектроТранс» выпущен при СССР в 1991 году, а, если верить профильным сайтам, у местного депо есть и более старые машины из середины 1980-х. Полная замена подвижного состава региональным властям не по карману, поэтому капитальный ремонт советских троллейбусов с заменой кузова может быть выходом из ситуации.

В выпуске троллейбусов оказался заинтересован КамАЗ: челнинский автогигант готовится к серийному производству линейки КамАЗ-62825 — модернизированных электробусов с системой постоянного питания. Низкопольные машины начнут вытеснять с российских улиц продукцию ЗиУ и его преемника ТролЗа.