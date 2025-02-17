General Motors запатентовала новое крепление для пикапов

General Motors запатентовала новое крепление заднего борта для пикапов
Американский автопроизводитель General Motors запатентовал новую систему крепления для задней бортовой двери для пикапов. Разработка избавляет от необходимости использования тросов для удержания двери в открытом положении.
Идея в том, что интегрированная система крепления с «механизмом позиционирования» обеспечивает удержание двери в различных положениях. Как сообщает портал 32Cars.ru, преимущества этой технологии включают больше удобства, дополнительную защиту от кражи и гибкость использования для перевозки длинномерных грузов.
Однако, из-за дополнительного веса конструкции, предлагаемой GM, новая система крепления может оказаться проблемой для электрических пикапов марки GM, таких как GMC Hummer EV, и потребует усиления петель для обеспечения достаточной грузоподъёмности. При этом новая система крепления задней двери может привести к улучшению общего опыта использования пикапов и предоставить дополнительные преимущества для владельцев, подчёркивает источник.