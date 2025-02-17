Перечислены самые ликвидные китайские автомобили

В России назвали самые ликвидные китайские автомобили. Агентство «Автостат» поделилось рейтингом моделей с самой высокой остаточной стоимостью. Исследование включало в себя сравнение цен: за основу взяли прайс-листы 2021 года на официально представленные в России автомобили, а текущим ориентиром была средняя цена той же самой трёхлетней модели в 2024 году. Из анализа исключили битые и редкие машины, результаты систематизировали по классам.

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В лидерах среди «китайцев» оказался Geely Coolray: за три года есть цена выросла на 22,3%. Также высокая ликвидность у Haval Jolion (+22,1%), Geely Atlas Pro (+14,9%) и Chery Tiggo 7 Pro (+9,8%). Неплохо себя показали Haval F7 (+14,2%) и Changan CS75 (+10,4%). Однако больше всего выросли цены на отечественные автомобили: например, Lada Largus прибавил в цене 62,3%.

Впрочем, ликвидность Lada Largus можно объяснить длительным отсутствием модели на конвейере: универсалы снова появились у дилеров минувшим летом, и рынок не успел скорректироваться. Однако другие модели АвтоВАЗа тоже позволяют остаться в плюсе: трехлетняя Vesta стала дороже на 35,8%, Granta — на 35,6%, Niva Legend — на 30,7%, Niva Travel — на 26,9%.

Год назад лидеры рейтинга остаточной стоимости были теми же: на первых строчках в своих сегментах закрепились Lada Largus, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7. Вероятно, в 2026 году результаты станут ближе, ведь точкой отсчёта послужат пересмотренные цены «санкционного» 2023 года.