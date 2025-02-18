Россиян предупредили об изменениях в правилах госрегистрации машин

Адвокат Елена Кудерко сообщила, что с 1 марта в России изменятся правила государственной регистрации автомобилей. Ее слова приводит «Прайм».

Россиян предупредили об изменениях в правилах госрегистрации машин
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Одним из ключевых изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Ранее без этого документа регистрационные действия были невозможны.

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Юрист добавила, что с марта появится возможность снять с учета автомобили, находящиеся в угоне. По ее словам, это позволит владельцам не платить транспортный налог, а также упростит процедуру прекращения права собственности.

Кудерко также отметила, что еще одним нововведением станет отказ в регистрации автомобиля при неуплате утилизационного сбора. Также снять автомобиль с учета можно будет через портал Госуслуг, добавила адвокат.

Ранее адвокат Анатолий Миронов рассказал россиянам о случаях, когда штраф ГИБДД может быть аннулирован. Он напомнил, что в юриспруденции есть правило: почти любое административное наказание, которое не исполнено по прошествии времени, нужно забыть.

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