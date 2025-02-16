В России нашли дорожную развязку в форме пентаграммы

В Краснодарском крае обнаружили дорожную развязку, по форме напоминающую пентаграмму. В центре необычного пересечения дорог находится здание Госавтоинспекции.

© Скриншот приложения Яндекс.Карты

Местные жители называют это место «гиблым», а православные активисты требуют изменить ландшафт или хотя бы освятить территорию.

Однако в ГАИ пояснили, что проект развязки создавали люди, далекие от мистики, а сама конструкция скорее служит оберегом, чем несет угрозу — на этом участке фиксируется минимальное количество аварий, передает Telegram-канал «360.ru».

В картах были обнаружены и другие странности: в СНТ «Москворечье» в городском округе Воскресенск, расположенном на юго-востоке Московской области, была найдена улица, названная в честь Дарта Вейдера — одного из самых известных персонажей серии фильмов «Звездные войны». В пресс-службе онлайн-сервиса «Яндекс.Карты» отметили, что решение назвать одну из улиц садового товарищества в честь одного из самых популярных персонажей в кино приняли сами жители, предоставив все необходимые документы.

В Пермском крае нашли улицу, названную в честь вокалиста и гитариста культовой группы Nirvana Курта Кобейна, — она находится недалеко от деревни Ельники в Добрянском округе. Название этой улице присвоили в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения, инициаторами такого решения выступили местные жители.