В Казахстане сделали «ГАЗель NEXT» с 5,7-литровым Hemi V8. Мастерская AstanaSwap поделилась видеороликом необычного проекта. Вместо коммерческих двигателей Cummins и УМЗ Evotech на «ГАЗель NEXT» установили легендарный американский агрегат в связке с 5-ступенчатым автоматом 5G-Tronic. Для свапа пришлось переделать всё подкапотное пространство российского грузовичка, поменять систему охлаждения, добавить радиаторы Daimler-Chrysler.

Судя по логотипам, донором для «ГАЗели» послужил Chrysler 300C: у него позаимствовали и V8 Hemi, и автоматическую коробку передач. Тюнеры подтвердили, что крутящий момент свыше 500 Нм, значит можно рассчитывать на мощность 330-350 лошадиных сил. К надёжности американского мотора вопросов нет: это неприхотливый «атмосферник» с чугунным блоком, способный переваривать бензин АИ-92.

© @astanaswap

С мощным V8 российский грузовичок стал гораздо динамичнее: разрешённую скорость 90 км/ч порожняя машина набирает за несколько секунд. Однако раскручивается мотор свыше 5000 оборотов, и даже у седана Chrysler 300C заявленный расход бензина в городе свыше 12 литров на 100 километров. Коммерческий автомобиль будет более прожорливым, так что экономическая целесообразность непонятна.

Тем не менее AstanaSwap давно занимается установкой моторов V8 и автоматических трансмиссий в российские «ГАЗели» и «Соболи», а значит в Казахстане спрос есть. В основном заказчики предпочитают варианты с японскими двигателями семейства UZ концерна Toyota.