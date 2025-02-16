Россияне накопили огромные долги по кредитам, штрафам ГАИ и ЖКХ, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Об этом пишет портал «Автовзгляд».

Число злостных неплательщиков административных штрафов, выписанных инспекторами, в прошлом году достигло порядка 565 тыс. человек, отметил глава ведомства.

По его словам, неоплаченные штрафы составили 18,1% от общего количества принудительных исполнительных производств (10 млн дел).

На первом месте, заметил Аристов, находятся должники по кредитам — 27,8% (15 млн дел), на третьем — должники по ЖКХ и налогам (12,6% или 7 млн дел).

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года в России замедлился рост числа штрафов за нарушения ПДД, вынесенных с помощью стационарных комплексов фотовидеофиксации. Он составил 7,2%. Всего за год было вынесено 237 млн постановлений.