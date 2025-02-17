«АвтоВАЗ» остановил выпуск самых доступных версий универсала Lada Vesta SW и седанов в версии Cross. Об этом сообщает Motor.ru.

« В х о д е м о н и т о р и н г а п р а й с - л и с т о в н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е L a d a . r u « М о т о р у » у д а л о с ь в ы я с н и т ь — в ф е в р а л е г а м м у с н о в а п е р е с м о т р е л и . П о м е т к а « а в т о м о б и л ь н е п р о и з в о д и т с я » п о я в и л а с ь н а п р о т и в с а м ы х п р о с т ы х к о м п л е к т а ц и й V e s t a C r o s s , а т а к ж е н а п р о т и в н а и б о л е е д о с т у п н ы х у н и в е р с а л о в V e s t a S W с в а р и а т о р о м » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Кросс-седаны Lada Vesta в настоящий момент не выпускаются ни в одной комплектации, на протяжении почти двух месяцев их собирали только в базовой версии Life'24, уточняет издание. Пересмотр комплектаций может быть связан со скорым началом продаж Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической трансмиссией, предполагает Motor.

До этого в Самарской области выставили на продажу редкий минивэн Lada «Надежда».