В РФ построили первый длиннобазный Aurus с броней

Нижегородская тюнинг-компания «Рида», специализирующаяся на постройке защищенных автомобилей, представила длиннобазную бронированную версию внедорожника Aurus Komendant.

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« Б л а г о д а р я в ы с о к о м у у р о в н ю п р о ф е с с и о н а л и з м а с в о и х с о т р у д н и к о в к о м п а н и я R i d a с о в м е с т н о с к о м п а н и е й A u r u s в о ш л а в к о о п е р а ц и ю п о п р о и з в о д с т в у э к с к л ю з и в н ы х б р о н и р о в а н н ы х а в т о м о б и л е й , в о з г л а в л я е м у ю Ф Г У П « Н А М И » . Э т и а в т о м о б и л и м о ж н о п р и о б р е с т и в к о м п а н и и A u r u s » , — о т м е ч а е т с я в о п и с а н и и а в т о м о б и л я .

Удлиненный Aurus Komendant на 500 мм длиннее стандартного. Он снабжен взрывостойкой бронекапсулой (толщина бронестали 7 мм), а также бронированными стеклами 50-миллиметровой толщины. Автомобиль защищен от обстрела пулями из автомата АКМ с термоупрочненным сердечником, а также от пуль снайперской винтовки СВД. Класс защиты — B6/B7.

Также внедорожник снабжен специальными колесами и усиленными петлями дверей.

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