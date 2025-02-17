Терпящий бедствие Nissan анонсировал семь новых моделей. На ежегодной пресс-конференции было объявлено, что партнёрство с Honda сорвалось. Однако необходимость финансового оздоровления Nissan никуда не делась, поэтому обновлению модельного ряда и сокращению расходов уделили большое внимание. В планах семь моделей: электроседан и электрохэтчбек, минивэн, сити-кар, кей-кар и два кроссовера.

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Первая новинка де факто раскрыта, это электрический седан Nissan N7, сделанный для Китая вместе с Dongfeng. Среди громких премьер 2025 года — новые поколения Rogue (X-Trail) и электромобиля Leaf. Причём кроссовер Nissan считает двумя новинками: маркетологи неспроста разделили обычную и заряжаемую гибридную модификации, ведь под одним именем скрываются разные машины.

Ещё в списке новинок неназванный большой минивэн (возможно, Nissan Serena), неизвестный кей-кар для Японии и преемник Micra. С хэтчбеком всё понятно: Nissan воспользуется наработками партнёра по альянсу и де факто скопирует Renault 5. В текущем году премьер было Ещё больше: здесь и внедорожники Nissan Patrol/Armada, и кроссовер Murano, и обновлённый Qashqai, и модернизированный Kicks.

В планах Nissan сократить операционные расходы на 2,6 миллиарда долларов: придётся сокращать персонал, затраты на разработку новинок и внедрение новых продуктов. Производственные мощности японского автопроизводителя снизятся на четверть с пяти до четырех миллионов машин в год. При этом без инвестора долгосрочное будущее Nissan остаётся туманным.