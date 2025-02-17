В России нашли машину за 225 млн рублей

Один из московских салонов продаёт броневик 2021 года выпуска с необычной начинкой. Исходный Mercedes-Maybach S 680 4Matic доработали в бельгийском ателье Carat Duchatelet: добавлена баллистическая защита по классу VR9/VR10, оригинальные диски и тормоза. Европейское бронирование и «санкционные» риски только отчасти объясняют заоблачную цену, ведь лимузин не новый!

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У «Майбаха» на одометре 644 километра, а в российских документах один владелец. Сделан автомобиль в 2021 году, то есть в мастерскую Carat Duchatelet отдали ранний лимузин с двигателем V12. Бронезащита не повлияла на уровень комфорта или активной безопасности: все опции и электронные ассистенты работают. Необычный бонус — спецсигналы за решёткой радиатора.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Заводское подразделение Guard не бронирует Mercedes-Maybach в кузове Z223, так что сторонние ателье — единственный вариант получить защищённый лимузин. Делают такие проекты не только за рубежом: с 2023 года нижегородская фирма RIDA может добавить капсульную броню флагманскому седану с любым двигателем. Цен в открытом доступе нет, но будет точно дешевле 2,35 миллиона евро.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Осенью 2023 года бронированный Mercedes-Benz S 680 4Matic продавали в Москве за 138 миллионов рублей, а отпускная цена такого седана от подразделения Guard примерно вдвое меньше: это доказала попытка закупки такой машины со стороны НАМИ. С другой стороны, Maybach от Carat Duchatelet своего рода эксклюзив: скорее всего в России такая машина одна.

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Самый распространённый вариант нового броневика в России — Toyota Land Cruiser 300 с отечественной защитой. Пуленепробиваемый внедорожник без пробега можно приобрести за 25-30 миллионов рублей, а машины после небольшой эксплуатации и того дешевле.