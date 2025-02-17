BMW не верит в даунсайзинг и тотальную электрификацию

Топ-менеджеры компании практически синхронно высказались по поводу будущего бензиновых двигателей. Для США и Ближнего Востока необходимы моторы V8, а отказ от шестицилиндровых агрегатов в пользу «турбочетвёрок» на моделях серии М невозможен даже в угоду снижения выбросов. BMW полагает, что дело не только в производительности, но и в звуке и ощущениях.

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Член совета директоров BMW Йохен Голлер в беседе с Financial Times заявил, что продажи электромобилей в США могут замедлиться [после указа Трампа], но компания сохраняет оптимизм в отношении бензиновых и заряжаемых гибридных версий. Другой баварский топ-менеджер Фрэнк Вебер подчеркнул важность V8 на некоторых рынках в интервью Automotive News Europe.

Новые пошлины США на BMW скажутся в меньшей степени, ведь 65% проданных за океаном машин там и собираются. На будущем двигателей внутреннего сгорания баварцы не готовы ставить крест: топливные моторы продолжат совершенствовать и адаптировать под ужесточение эконорм.

Йохен Голлер подчеркнул, что «люди не хотят подвергаться дискриминации из-за силовой установки». Ему вторит Фрэн ван Мил, босс BMW M. Журналу Drive руководитель заявил, что в разработке «всевозможные концепции», поэтому одновременно прорабатываются и бензиновые, и чисто электрические варианты.

Однако заряжаемый гибрид на основе «турбочетвёрки» в планы BMW M не входит: такой даунсайзинг вредит времени на круге, поскольку силовая установка не может долго работать в режиме максимальной производительности. Слабые продажи супергибрида Mercedes-AMG C 63 с 2,0-литровым двигателем подтверждают правильность консервативной стратегии BMW.