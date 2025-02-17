Бонусы для сотрудников Ferrari достигли рекордной суммы

Ferrari выплатит сотрудникам ежегодный бонус: сумма удивила. Гендиректор марки из Маранелло Бенедетто Винья заявил журналистам, что каждый из 5000 сотрудников получит разовую надбавку за конкурентоспособность. В этом году размер бонуса достигнет беспрецедентных 14 400 евро ( 1,375 миллиона рублей), то есть по сравнению с 2024 годом и без того солидная сумма выросла на 6,67%. Это минимальная премия: руководители и топ-менеджеры получат ещё больше.

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По итальянским меркам сумма велика: бонуса хватит, чтобы купить за наличные базовый FIAT Panda — один из самых популярных и доступных кроссоверов на рынке. Ferrari может себе позволить рекордные бонусы: в 2024 году чистая прибыль выросла на 11,8% до 6,7 миллиарда евро. При этом продажи выросли на символические 0,7%, то есть увеличилась маржинальность каждой конкретной модели.

Есть все основания полагать, что 2025 и 2026 год тоже будут успешными, ведь книги заказов переполнены, и покупатели готовы ждать много месяцев, чтобы получить Ferrari прямо с завода. Также вселяет оптимизм план новинок: в этом году собираются показать шесть ранее невиданных моделей Ferrari, в том числе первый электромобиль 9 октября.

Ferrari может себе позволить диктовать клиентам условия. Например, подразделение персонализации будет модерировать заказы и запрещать комбинации определённых цветов. Руководитель Ferrari считает, что выпуск странных машин может навредить ценностям бренда, поэтому за эпатажными и кичливыми решениями лучше обратиться к конкурентам или тюнинг-ателье.