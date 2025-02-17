BMW начала продажи китайских X3

BMW начала продажи новых китайских X3: они намного дешевле немецких. В Поднебесной раскрыли цены семейства BMW X3 в кузове G48. Базовый кроссовер стоит 350 тысяч юаней (46 тысяч евро), за топ-версию придётся выложить 450 тысяч юаней (59 тысяч евро). Для сравнения в Германии цены только начинаются с 59 400 евро, то есть разница составляет как минимум 22%. Вдобавок, китайский вариант на 11 сантиметров длиннее немецкого.

© Quto.ru

Длиннобазный X3 для Китая дебютировал в августе прошлого года, встал на конвейер завода BMW-Brilliance в январе, а у дилеров такие машины появились только сейчас. По размеру такой кроссовер сопоставим с «глобальным» BMW X5, ведь расстояние между осями одинаковое (2975 мм). Доступны две бензиновые версии с 2,0-литровыми двигателями.

Базовый BMW X3 для Китая это версия xDrive 25L: штатно есть 8-ступенчатый автомат и полный привод, а «турбочетвёрка» выдаёт 190 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Опция — модификация xDrive 30L с аналогичной трансмиссией, но форсированным 2,0-литровым агрегатом (258 л.с. и 400 Нм). Не требуют доплаты 19-дюймовые диски, подогрев передних кресел и мультимедиасистема с шестью динамиками, а также автопилот с пятью камерами и 12 радарами.

У самых дорогих китайских BMW X3 пакет М-Sport, 20-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистема Harman/Kardon с 12 динамиками, адаптивные матричные фары, спортивные кресла, проекционный дисплей, ассистент контроля полосы и многое другое. Таким образом, по оснащению кроссоверы из Поднебесной не уступают немецким, разве что ограничена моторная гамма.