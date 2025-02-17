Представлен новый внедорожный Duster: таких сделают 23 штуки. В Румынии открыли приём заявок на модификацию Adventure. Такой Dacia Duster выделяется переделанной подвеской, дополнительной защитой днища, увеличенным дорожным просветом, «грязевыми» шинами и декоративными вставками. Тираж внедорожных кроссоверов ограничен 23 экземплярами, цена солидная: 32 600 евро (3,11 миллиона рублей), на 6300 евро (600 тысяч рублей) больше исходника!

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У актуального Dacia Duster всего одна полноприводная версия: с «турботройкой» 1.2 сочетается 6-ступенчатая «механика», а задняя ось подключается муфтой. Именно она послужила основой для варианта Adventure. Автопроизводитель добавил амортизаторы Koni и усиленные пружины, заменил штатные шины на «зубастые» All-Terrain BFGoodrich размерности 215/70 R16.

© Dacia

© Dacia

© Dacia

© Dacia

Под двигателем и коробкой передач установили шестимиллиметровый алюминиевый защитный лист, под задним дифференциалом — 2,5-миллиметровую стальную панель. Клиренс увеличен на три сантиметра, также Duster Adventure выделился светодиодными фонарями на крыше, силовым багажником с дугами и декалями на бортах. Цвет хаки и бронзовые акценты обязательны.

Будет ли новая спецверсия продаваться за пределами Румынии — открытый вопрос. Однако сочетание Duster Adventure используется не впервые: например, шесть лет назад одноимённая комплектация была доступна в России. Вероятно, 23 экземпляра — квота для внутреннего рынка, а для других стран производство могут возобновить.