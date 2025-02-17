Критикующих Tesla клиентов обязали выплатить штрафы

Для американского автопроизводителя вошло в привычку подавать в суд на недовольных владельцев электрокаров, а также на блогеров и СМИ, пишет Associated Press. И в большинстве случаев Tesla, поддерживаемая властями Китая, выигрывает дела, а недовольные потребители не только не получают компенсации, но и сами остаются должны.

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За последние несколько лет Tesla подала в суд на шесть частных клиентов в Китае, шесть блогеров и два СМИ. Из 14 дел компания выиграла 11. Одно было урегулировано во внесудебном порядке, и еще два находятся на апелляции.

Один из исков был подан Чжан Ячжоу — владелицей Model 3, которая утверждала, что тормоза ее электрокара отказали и она попала в ДТП. Чжан припарковала разбитый электрокар перед дилерским центром Tesla, прикрыв машину баннером с надписью «отказ тормозов» и встав на нее с мегафоном в руках.

Tesla подала иск о клевете против Чжан, заявив, что у той нет никаких доказательств неисправности тормозов. Компания выиграла. Чжан обязали выплатить эквивалент 23 тысячи долларов (около двух миллионов рублей) и принести публичные извинения. Делать это ответчица отказывается, заявляя, что имеет полное право критиковать производителя.

Еще одно громкое дело связано с блогером и владельцем Tesla по имени Фэн Шимин. Он тоже написал о предполагаемом отказе тормозов электромобиля, за что поплатился 34 тысячами долларов (3,1 миллиона рублей).

Tesla открыла «Гигафабрику» на окраине Шанхая в 2019 году. Благодаря этому компания заслужила расположение Ли Цяна, который тогда занимал пост городского секретаря партии. Теперь же Ли — премьер-министр Китая. Источники из китайских СМИ подтверждают, что следуют негласному распоряжению не высказываться о Tesla в негативном ключе.