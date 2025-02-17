В России снизились цены на внедорожники Haval

Китайский производитель изменил стоимость на некоторые версии внедорожников H5 и H9 на российском рынке, а также ввёл прямые скидки на модели, достигающие 300 тысяч рублей. Об этом стало известно экспертам Quto.ru в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили в нашей стране.

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Все корректировки цен коснулись исключительно машин с дизельными двигателями.

Так, стоимость Haval H5 снизилась с 4 149 000 рублей до 4 049 000 рублей, также на модель предоставляется прямая скидка в 250 тысяч рублей.

Флагманский H9 стал дешевле на 100 тысяч рублей. В итоге россиянам автомобиль доступен за 4 899 000 рублей, а дополнительно сэкономить поможет скидка в размере 300 тысяч рублей.

В начале февраля сообщалось, что Haval трижды за месяц поменял цену кроссовера Jolion. В первых числах января российское представительство компании опубликовало прайс-листы на машин 2025 года выпуска. Так, Haval Jolion после смены ценников подорожал на 100 тысяч рублей. В итоге, модель стала стоить минимум 2 149 000 рублей.

Также известно, что компания начнёт производство запчастей в РФ. Китайский концерн Great Wall на территории своей сборочной площадки в Тульской области намерен организовать производство автокомпонентов. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Михаил Пантелеев.