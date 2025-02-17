АвтоВАЗ представил Lada "Забота"

Волжский автозавод объявил о запуске фирменной программы поддержки своих клиентов под названием Lada Забота. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, воспользоваться сервисом россияне смогут круглосуточно, а действовать он будет по всей стране.

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Перечень услуг, включённых в программу, входят эвакуация автомобиля после ДТП до ближайшего дилера марки, предоставление подменной машины, услуги персонального менеджера по страхованию и независимая экспертиза стоимости восстановительного ремонта.

Также владельцы отечественных автомобилей могут воспользоваться мобильным шиномонтажом и сэкономить на сезонном хранении шин, вызвать мастера, который сможет вскрыть заблокированные замки и подменного водителя.

Кроме того, сервис «Забота» включает в себя страхование, аналогичное полису каско.

« К л и е н т а м п р о и з в о д и т с я в о з м е щ е н и е у щ е р б а , п р и ч и н ё н н о г о в р е з у л ь т а т е Д Т П с у ч а с т и е м т р е т ь и х л и ц , н е з а с т р а х о в а н н ы х п о О С А Г О , в к л ю ч а я п е ш е х о д о в , в е л о с и п е д и с т о в и с а м о к а т ч и к о в , в п р е д е л а х 4 0 0 т ы с я ч р у б л е й » , — п о я с н и л и в к о м п а н и и .

Отдельно уточняется, что новый сервис позволяет получить компенсацию стоимости ТО-2, если предыдущие работы, предусмотренные регламентом, проводились у официального дилера марки.