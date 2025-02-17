АвтоВАЗ представил Lada "Забота"

АвтоВАЗ начал заботиться о покупателях Lada
Волжский автозавод объявил о запуске фирменной программы поддержки своих клиентов под названием Lada Забота. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, воспользоваться сервисом россияне смогут круглосуточно, а действовать он будет по всей стране.
Перечень услуг, включённых в программу, входят эвакуация автомобиля после ДТП до ближайшего дилера марки, предоставление подменной машины, услуги персонального менеджера по страхованию и независимая экспертиза стоимости восстановительного ремонта.
Также владельцы отечественных автомобилей могут воспользоваться мобильным шиномонтажом и сэкономить на сезонном хранении шин, вызвать мастера, который сможет вскрыть заблокированные замки и подменного водителя.
Кроме того, сервис «Забота» включает в себя страхование, аналогичное полису каско.
«Клиентам производится возмещение ущерба, причинённого в результате ДТП с участием третьих лиц, не застрахованных по ОСАГО, включая пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, в пределах 400 тысяч рублей», — пояснили в компании.
Отдельно уточняется, что новый сервис позволяет получить компенсацию стоимости ТО-2, если предыдущие работы, предусмотренные регламентом, проводились у официального дилера марки.