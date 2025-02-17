Зажигают как бешеные: 10 очень веселых электрокаров

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Mini Cooper SE. Разгон до 100 км/ч: 6,7 секунды
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Mini Cooper SE. Разгон до 100 км/ч: 6,7 секунды 
© Quto.ru
Пользователи привыкли, что шустрые Mini приводятся бензиновыми двигателями с турбокомпрессором, но в данном случае перед нами бодрая «электричка», оснащённая 218-сильным мотором на передней оси. Тяговая аккумуляторная батарея ёмкостью 54,2 кВт⋅ч обеспечивает запас хода в 402 км по методике WLTP.
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Пользователи привыкли, что шустрые Mini приводятся бензиновыми двигателями с турбокомпрессором, но в данном случае перед нами бодрая «электричка», оснащённая 218-сильным мотором на передней оси. Тяговая аккумуляторная батарея ёмкостью 54,2 кВт⋅ч обеспечивает запас хода в 402 км по методике WLTP. 
© Quto.ru
Polestar 2 BST Edition 270. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 3,9 секунды
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Polestar 2 BST Edition 270. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 3,9 секунды 
© Quto.ru
BST Edition 270 — «горячая» версия лифтбека Polestar 2. И вдобавок лимитированная: как гласит маркировка, построено всего 270 экземпляров, что придаёт машине особый шарм. Впрочем, она сильна и без учёта данного факта. Электрический полный привод с двумя моторами выдаёт 476 л.с. В шасси применены регулируемые амортизаторы Öhlins, жёсткость пружин увеличена на 20%, дорожный просвет понижен на 25 мм.
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BST Edition 270 — «горячая» версия лифтбека Polestar 2. И вдобавок лимитированная: как гласит маркировка, построено всего 270 экземпляров, что придаёт машине особый шарм. Впрочем, она сильна и без учёта данного факта. Электрический полный привод с двумя моторами выдаёт 476 л.с. В шасси применены регулируемые амортизаторы Öhlins, жёсткость пружин увеличена на 20%, дорожный просвет понижен на 25 мм. 
© Quto.ru

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BMW i4 M50 xDrive. Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды
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BMW i4 M50 xDrive. Разгон до 100 км/ч: 3,9 секунды 
© Quto.ru
Модификация M50 xDrive является топовой в семействе электрических лифтбеков i4 и существенно превосходит все остальные исполнения. У нее полный привод с двумя электромоторами пиковой мощностью 544 л.с. Максимальная скорость — 225 км/ч. Запас хода — 416–510 км.
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Модификация M50 xDrive является топовой в семействе электрических лифтбеков i4 и существенно превосходит все остальные исполнения. У нее полный привод с двумя электромоторами пиковой мощностью 544 л.с. Максимальная скорость — 225 км/ч. Запас хода — 416–510 км. 
© Quto.ru
Ford Mustang Mach-E Rally. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 3,4 секунды
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Ford Mustang Mach-E Rally. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 3,4 секунды 
© Quto.ru
Электрический Mustang, да ещё и подготовленный для активной езды по грунтовым трассам — невероятное сочетание! Версия Rally заряжена двумя моторами отдачей в 487 л.с. (привод полный, крутящий момент — 881 Нм) и тяговой АКБ на 91 кВт⋅ч. В списке другого, не менее важного оснащения числится перенастроенная подвеска с другими пружинами и амортизаторами MagneRide, передние тормоза Brembo, шины Michelin CrossClimate2, антикрыло, дополнительные фары. В набор ездовых режимов добавлена настройка RallySport. Он позволяет ездить с глубокими скольжениями, делает отклики на нажатие педали газа линейными, использует более агрессивные характеристики демпфирования.
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Электрический Mustang, да ещё и подготовленный для активной езды по грунтовым трассам — невероятное сочетание! Версия Rally заряжена двумя моторами отдачей в 487 л.с. (привод полный, крутящий момент — 881 Нм) и тяговой АКБ на 91 кВт⋅ч. В списке другого, не менее важного оснащения числится перенастроенная подвеска с другими пружинами и амортизаторами MagneRide, передние тормоза Brembo, шины Michelin CrossClimate2, антикрыло, дополнительные фары. В набор ездовых режимов добавлена настройка RallySport. Он позволяет ездить с глубокими скольжениями, делает отклики на нажатие педали газа линейными, использует более агрессивные характеристики демпфирования. 
© Quto.ru
Kia EV6 GT. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 3,2 секунды
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Kia EV6 GT. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 3,2 секунды 
© Quto.ru

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Не стоит думать, что EV6 GT — всего лишь милый экологически чистый кроссовер с многозначительным шильдиком. Перед вами настоящий монстр и один из самых свирепых корейских автомобилей. Два электромотора (по одному на каждую ось) совокупно выдают 609 л.с. и до 650 л.с. при активации лонч-контроля.
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Не стоит думать, что EV6 GT — всего лишь милый экологически чистый кроссовер с многозначительным шильдиком. Перед вами настоящий монстр и один из самых свирепых корейских автомобилей. Два электромотора (по одному на каждую ось) совокупно выдают 609 л.с. и до 650 л.с. при активации лонч-контроля. 
© Quto.ru
Hyundai Ioniq 5 N. Разгон до 100 км/ч: 3,4 секунды
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Hyundai Ioniq 5 N. Разгон до 100 км/ч: 3,4 секунды 
© Quto.ru
Ещё один очень веселый «кореец» — на сей раз в форм-факторе «горячего» хэтчбека. Технически N существенно отличается от исходной «пятёрки». Например, у него 42 дополнительные точки сварки, спортивная подвеска с занижением на 20 мм, перекалиброванный рулевой механизм. Но главная фишка — это двухмоторный полный привод, который выдает до 650 л.с. в кратковременном режиме N Grin Boost.
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Ещё один очень веселый «кореец» — на сей раз в форм-факторе «горячего» хэтчбека. Технически N существенно отличается от исходной «пятёрки». Например, у него 42 дополнительные точки сварки, спортивная подвеска с занижением на 20 мм, перекалиброванный рулевой механизм. Но главная фишка — это двухмоторный полный привод, который выдает до 650 л.с. в кратковременном режиме N Grin Boost. 
© Quto.ru
Audi RS e-tron GT. Разгон до 100 км/ч: 3,4 секунды
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Audi RS e-tron GT. Разгон до 100 км/ч: 3,4 секунды 
© Quto.ru
Технически близкий к Porsche Taycan ингольштадтский красавец обновился в прошлом году. Теперь базовая версия S e-tron GT развивает 679 л.с., промежуточная — 856 л.с. (0-100 км/ч за 2,8 секунды), а экстремальная RS e-tron GT performance — все 925 л.с. и разменивает сотню за 2,5 секунды. Модернизированные Audi также получили тяговую аккумуляторную батарею на 105 кВт⋅ч, а их автономность расширена до 609 км.
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Технически близкий к Porsche Taycan ингольштадтский красавец обновился в прошлом году. Теперь базовая версия S e-tron GT развивает 679 л.с., промежуточная — 856 л.с. (0-100 км/ч за 2,8 секунды), а экстремальная RS e-tron GT performance — все 925 л.с. и разменивает сотню за 2,5 секунды. Модернизированные Audi также получили тяговую аккумуляторную батарею на 105 кВт⋅ч, а их автономность расширена до 609 км. 
© Quto.ru

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Tesla Model 3 Performance. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 2,9 секунды
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Tesla Model 3 Performance. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 2,9 секунды 
© Quto.ru
Топовая разновидность Model 3 полностью оправдывает своё громкое и гордое название Performance. Передний и задний электромотор совокупно генерируют 517 л.с. Максимальная скорость достигает 262 км/ч. В подвеске используются более жёсткие пружины, а амортизаторы имеют три режима — Standard, Sport и Track. Плюс мощные тормоза и 20-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli P Zero 4. Снаружи снаряд отличается аэродинамическим обвесом с более развитыми сплиттером и диффузором, а также другим спойлером. Апгрейды снизили подъемную силу на 36%, сопротивление воздуху — на 5% .
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Топовая разновидность Model 3 полностью оправдывает своё громкое и гордое название Performance. Передний и задний электромотор совокупно генерируют 517 л.с. Максимальная скорость достигает 262 км/ч. В подвеске используются более жёсткие пружины, а амортизаторы имеют три режима — Standard, Sport и Track. Плюс мощные тормоза и 20-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli P Zero 4. Снаружи снаряд отличается аэродинамическим обвесом с более развитыми сплиттером и диффузором, а также другим спойлером. Апгрейды снизили подъемную силу на 36%, сопротивление воздуху — на 5% . 
© Quto.ru
Porsche Taycan Turbo S. Разгон до 100 км/ч: 2,4 секунды
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Porsche Taycan Turbo S. Разгон до 100 км/ч: 2,4 секунды 
© Quto.ru
В прошлом году семейство Taycan обновилось и Turbo S выпала честь быть самым мощным и быстрым серийным Porsche, пока не дебютировал экстремальный Turbo GT (на фото). Модернизированный суперкар развивает 938 л.с. против 750 л.с. у рестайлингового и быстрее него в спринте до сотни на 0,3 секунды.
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В прошлом году семейство Taycan обновилось и Turbo S выпала честь быть самым мощным и быстрым серийным Porsche, пока не дебютировал экстремальный Turbo GT (на фото). Модернизированный суперкар развивает 938 л.с. против 750 л.с. у рестайлингового и быстрее него в спринте до сотни на 0,3 секунды. 
© Quto.ru
Tesla Model S Plaid. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 1,99 секунды
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Tesla Model S Plaid. Разгон до 97 км/ч (60 миль/ч): 1,99 секунды 
© Quto.ru

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Король ускорения и «убийца» современных суперкаров по праву занимает первую строчку обзора. Напомним, что у Plaid не два электромотора, как у других Model S, а три — заднюю ось приводит пара агрегатов. Совокупная мощность — 1034 л.с.
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Король ускорения и «убийца» современных суперкаров по праву занимает первую строчку обзора. Напомним, что у Plaid не два электромотора, как у других Model S, а три — заднюю ось приводит пара агрегатов. Совокупная мощность — 1034 л.с. 
© Quto.ru

Какой электрокар подойдёт активному водителю, готовому рассмотреть разные форматы техники и не ограничивающему себя одним типом кузова? Ответ на этот вопрос даёт интернет-сайт Topspeed. Он представил десятку весьма подходящих машин, отталкиваясь от их динамики разгона. Впрочем, не всё так просто. Ознакомившись с рейтингом вы поймете — представленные в нём «электрички» могут предложить не только бешеный старт с места. Многие из них практичны и функциональны.

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