Зажигают как бешеные: 10 очень веселых электрокаров

Какой электрокар подойдёт активному водителю, готовому рассмотреть разные форматы техники и не ограничивающему себя одним типом кузова? Ответ на этот вопрос даёт интернет-сайт Topspeed. Он представил десятку весьма подходящих машин, отталкиваясь от их динамики разгона. Впрочем, не всё так просто. Ознакомившись с рейтингом вы поймете — представленные в нём «электрички» могут предложить не только бешеный старт с места. Многие из них практичны и функциональны.