В РФ изменится порядок проверки пьяных водителей

Порядок проверки пьяных водителей изменится. Минздрав собирается обновить порядок медицинского освидетельствования водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Соответствующий проект приказа уже разработан. Министерство уточнит ситуации, в которых необходима проверка, перечень запрещенных за рулем лекарств, а также утвердит необходимость получения согласия проверяемого.

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В новом приказе уточнен порядок освидетельствования лиц, кажущихся пьяными либо употреблявшими наркотические вещества. Особые условия проверки будут введены в случаях оказания экстренной медицинской помощи — например при авариях. Кроме того, министерство уточнит, когда нужно проверять сотрудников организаций, военнослужащих или граждан на военных сборах.

Перед проведением медосвидетельствования необходимо будет получить добровольное согласие. Проверяемый должен будет письменно подтвердить, что получил всю информацию о процедуре, ее целях и рисках. Если он откажется от проверки, ему выдадут справку о несогласии.

Также будет актуализирован список наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует упростить процедуру оформления нетрезвых водителей. Число документов сократят, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку и ускорить работу инспекторов. Сейчас они должны составлять от трех до пяти процессуальных документов.