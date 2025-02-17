Продажи автобусов с пробегом выросли почти на треть

Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользовались модели отечественной марки PAZ. За год было приобретено 8 900 автобусов с пробегом, что составляет 44% от общего объёма продаж.

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Далее идут ещё два российских бренда – LIAZ (2 200 единиц) и NEFAZ (1 300), а также корейский Hyundai (1 100) и белорусский MAZ (одна тысяча единиц). На перечисленные бренды приходится более 70% рынка. Остальные марки не смогли преодолеть показатель в тысячу единиц.

В модельном рейтинге по итогам прошлого года первенство сохранил PAZ 3205, который был продан 3 900 раз. На втором месте также представитель Павловского автобусного завода — PAZ 3204 (3 300 единиц). В пятёрке также оказались подержанные LIAZ 5292 (1 700), NEFAZ 5299 (1 300) и PAZ 4234 (1 100).

Ранее стало известно, что производители стали в два раза чаще окрашивать машины в жёлтый цвет. В 2024 году тройка самых популярных оттенков в мире не изменилась и осталась в том же составе, что и годом ранее. Безусловным многолетним лидером остаются автомобили в белом цвете, доля которого составляет 34%.

Далее расположились классические чёрный (22%), серый (17%), а также серебристый (8%). В два раза чаще автомобили окрашивались в жёлтый цвет, но эта ситуация не изменила показатель доли рынка — он невелик, всего 1,5%.