Автодром «Игора драйв» примет очередной Garage Fest. В программе: выставка тюнинга и классических автомобилей, гонка REC, а также квалификационные и «боевые» заезды 5-го этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Open.

© Motor.ru

В 2025 году Garage Fest Игора Драйв пройдет уже в четвертый раз. Концепция самого масштабного автомобильного мероприятия лета останется прежней: несколько автоспортивных событий на одной площадке, выставка классических автомобилей и тюнинга, «Формула Студент», концертная программа с участием известных артистов и развлечения для каждого члена семьи вне зависимости от пола и возраста.

© Garage Fest Игора Драйв

На этот раз автомобильный фестиваль запланирован на 26 и 27 июля. В субботу, 26 июля, пройдет гонка на выносливость «REC Игора Драйв 4 часа» и квалификационные заезды пятого этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Open. В воскресенье, 27 июля, состоятся заезды на выбывание RDS Open.

Оба дня будут работать выставка редких автомобилей и лекторий от проекта «Автокультура». Ведущие автомобильные эксперты, коллекционеры, блогеры и журналисты поделятся своим видением автомобильной истории и современных трендов индустрии.

Также Garage Fest Игора Драйв станет ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в рамках которого представители лучших технических университетов России и зарубежных стран продемонстрируют построенные студентами гоночные автомобили и примут участие в различных испытательных заездах.

© Garage Fest Игора Драйв

Билеты на GARAGE FEST Игора Драйв 2025 уже в продаже. До 28 февраля билеты категории «Комфорт» с доступом на все трибуны будут доступны по самым выгодным ценам: 2000 рублей взрослый и 1000 рублей детский. Дети до 6 лет включительно проходят бесплатно.